Пушков: WADA пора признать, что оно аналог НАТО

Москва, , 10:46 — REGNUM WADA пора перестать делать вид, что агентство борется с допингом, считает член Совфеда Алексей Пушков.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на заседании в Сеуле принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«ВАДА пора перестать делать вид, будто она борется с допингом, и признать: ее главная цель — борьба с Россией. Аналог НАТО в области спорта», — отметил сенатор в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, РУСАДА с ноября 2015 года является несоответствующим кодексу WADA и не функционирует в полной мере. В июне 2017 года агентство получило право на планирование и забор допинг-проб под контролем WADA и Британского антидопингового агентства.

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