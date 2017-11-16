Президент МОК: статус РУСАДА не влияет на участие спортсменов в Олимпиаде

Лозанна, Швейцария, , 11:07 — REGNUM Участие спортсменов России в зимних Олимпийских играх 2018 года не зависит от восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает 15 ноября The New York Times со ссылкой на Президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Он сообщил, что соответствие работы РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) напрямую влияет восстановление прав Паралимпийского комитета России, но никак не связано с участием спортсменов в Олимпиаде.

По его словам российские спортсмены могут участвовать в Зимних олимпийских играх 2018 без учета статуса РУСАДА.

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При этом Бах отметил, что заинтересованность в работе РУСАДА проявляют все стороны, однако он разделяет прежние нарушения и будущее агентства.

«Думаю, всем бы хотелось, чтобы РУСАДА работало в полную силу, чтобы российских спортсменов можно было проверять. Наказание за прежние нарушения должно последовать. Сейчас речь идет о будущем, и это две разные вещи», — сказал Бах.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко назвал ожидаемым решение WADA не восстанавливать в правах РУСАДА, и при этом подчеркнул, что восстановление статуса российского агентства не связано с участием сборной в Олимпиаде.

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