В Госдуме рассказали о двух сценариях из-за решения WADA по РУСАДА

Москва, , 10:20 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не исключает, что решение МОК будет приниматься с учетом отказа WADA восстановить в правах РУСАДА.

«Вероятно, и решение МОК будет приниматься, исходя из этого, и нашу страну ждет полный недопуск на ОИ в Корее, либо допуск с ограничениями, что неприемлемо для России», — рассуждает парламентарий в соцсети.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в теории может быть восстановлено до следующего заседания совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое состоится в мае 2018 года.

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