Колобков о решении WADA: Россия не заслужила такое «судилище»

Сеул, , 10:11 — REGNUM Россия заслуживает другого отношения со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Так 16 ноября прокомментировал журналистам решение WADA о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу министр спорта РФ Павел Колобков.

Глава Минспорта обратил внимание на то, что главным судьей на заседании совета учредителей WADA был глава комитета агентства по соответствию Джонатан Тэйлор, а не представитель руководства организации. Этот факт Колобков считает странным.

По его словам, комитет должен был лишь подготовить отчет, решение же должны принимать другие люди. Колобков назвал процедуру «судилищем в исполнении Тэйлора», заявив, что Россия заслуживает к себе иного отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в ходе заседания совета учредителей WADA в Сеуле российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) было отказано в соответствии международному кодексу организации. При этом было отмечено, что РУСАДА не соответствует двум критериям.

Первый — публичное признание агентством выводов независимой комиссии Ричарда Макларена о том, что в России якобы действует государственная допинговая система. Второе требование — предоставить доступ к допинг — пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с федеральным расследованием.

«РУСАДА продолжает оставаться несоответствующей», — гласил вердикт WADA, которое также признало «несоответствующими» антидопинговому кодексу Экваториальную Гвинею, Кувейт и Маврикий.

Напомним, не соответствующим антидопинговому кодексу РУСАДА было признано осенью 2015 года. Поводом стал доклад независимой комиссии, которой руководил Ричард Паунд.

15 ноября глава Минспорта РФ Павел Колобков заявил, что для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) предприняты все возможные меры.

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