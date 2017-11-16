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Миронов: Отказ от прав РУСАДА — шаг к недопуску РФ к Олимпиаде

Спорт

Это политическое решение накануне выборов президента

Москва, 16 ноября 2017, 09:44 — REGNUM  Решение ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА — это первый шаг к тому, чтобы не допустить Россию к зимней Олимпиаде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на заседании в Сеуле принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Это политическое решение. Хочется надеяться, что это не повлияет на участие в зимней олимпиаде», — сказал Миронов. При этом, по его мнению, такое решение — «первый шаг к тому, чтобы не допустить нас к олимпиаде».

Миронов уверен, что задумка связана с тем, чтобы накануне выборов президента люди испытывали недовольство. «Вот причина, спорт тут не при чем», — сказал он, выразив сожаление, что «международная организация ведется на политические уловки».

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Допинговые скандалы

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