Миронов: Отказ от прав РУСАДА — шаг к недопуску РФ к Олимпиаде

Москва, , 09:44 — REGNUM Решение ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА — это первый шаг к тому, чтобы не допустить Россию к зимней Олимпиаде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на заседании в Сеуле принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Это политическое решение. Хочется надеяться, что это не повлияет на участие в зимней олимпиаде», — сказал Миронов. При этом, по его мнению, такое решение — «первый шаг к тому, чтобы не допустить нас к олимпиаде».

Миронов уверен, что задумка связана с тем, чтобы накануне выборов президента люди испытывали недовольство. «Вот причина, спорт тут не при чем», — сказал он, выразив сожаление, что «международная организация ведется на политические уловки».