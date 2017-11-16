«Пора заканчивать процесс»: Мутко прокомментировал решение WADA по РУСАДА

Москва, , 09:51 — REGNUM Вице-премьер России Виталий Мутко назвал ожидаемым решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Другого решения никто и не ожидал, оно анонсировалось и комиссиями, и соответствующими изданиями, хорошо информированными», — считает Мутко.

По его словам, принятое на заседании решение — это путь в никуда. Однако вице-премьер отметил, что восстановление РУСАДА в правах не связано с участием сборной в Олимпиаде, это совершенно разные вещи.

«Надо процесс закончить, страна проделала большую работу», — добавил он.

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Политик также заявил, что WADA не выступает с требование недопуска сборной России к участию в Параолимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Если перед Паралимпидой-2016 в Рио-де-Жанейро они требовали отстранения российской команды, то теперь подобных призывов нет. Значит, все-таки есть движение вперед», — цитирует Мутко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет учредителей WADA отказался восстанавливать в правах РУСАДА, заявив, что российское агентство «не соответствует параметрам антидопингового международного кодекса».

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