Бразилец Ари заявил о желании сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Москва, , 09:06 — REGNUM Бразильский нападающий «Локомотива» Ари заявил о желании сыграть за сборную России на чемпионате мира. Об этом 16 ноября сообщают «Известия».

Ари заявил, что вполне реально побороться за место в составе сборной России, поскольку в ближайшее время он должен получить российское гражданство. Сейчас он восстанавливается после травмы, из-за которой не играет с середины лета.

«Восстановление идет очень хорошо. Рассчитываю, что уже к концу ноября я буду полностью готов к возвращению на поле», — сказал Ари.

Он также добавил, что основной задачей для него в ближайшее время является возвращение в состав «Локомотива», который лидирует в чемпионате России.

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