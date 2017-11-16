Четверг, 16 Ноября 2017 года
09:27:51 МСК

Стали известны все участники ЧМ-2018

Спорт

Последней командой, пробившейся на чемпионат мира, стала сборная Перу

Стали известны все участники ЧМ-2018
Иллюстрация: Kremlin.ru
Предварительная жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2018 года

Лима, 16 ноября 2017, 08:34 — REGNUM  Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года. Последней право участия в мировом первенстве завоевала сборная Перу.

Перуанцы победили сборную Новой Зеландии в межконтинентальных стыковых матчах. Ответный матч, прошедший 16 ноября в Лиме, завершился победой Перу со счётом 2:0. Голы забили Джефферсон Фарфан и Кристиан Лима. В первом матче команды сыграли вничью 0:0.

Таким образом, стал известен окончательный состав участников чемпионата мира по футболу 2018 года. В мундиале примут участие:

От Европы: Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания, а также Россия как страна-хозяйка соревнований.

От Азии: Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Австралия.

От Южной Америки: Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу.

От Северной и Центральной Америки: Мексика, Коста-Рика, Панама.

От Африки: Тунис, Нигерия, Марокко, Сенегал, Египет.

Напомним, жеребьёвка пройдёт 1 декабря в Москве, команды будут распределены по восьми группам по четыре команды в каждой. Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу объявят выходной в случае выхода сборной на ЧМ-2018

Читайте развитие сюжета: Определились все участники ЧМ-2018 от Европы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат мира по футболу-2018 в России

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить