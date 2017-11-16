Матч между «Ростовом» и «Амкаром» начнётся с минуты молчания

Ростов-на-Дону, , 07:09 — REGNUM Матч 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и пермским «Амкаром» начнётся с минуты молчания в память о болельщиках, погибших в ДТП. Об этом 15 ноября сообщается на сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в ночь на 15 ноября в Азовском районе на 1114 км автодороги М-4 «Дон». Водитель микроавтобуса, в салоне которого находились 12 человек, не справился с управлением и въехал на скорости в стоящий на обочине грузовик.

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В результате ДТП пять человек погибли, ещё шесть с различными травмами были госпитализированы.

Отмечается, что в автобусе ехали футбольные болельщики, которые возвращались в Ростов после товарищеского матча между сборными Нигерии и Аргентины, который проходил в Краснодаре.

Матч между «Ростовом» и «Амкаром» пройдёт 19 ноября.

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