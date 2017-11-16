Вентура уволен с поста главного тренера сборной Италии

Рим, , 06:50 — REGNUM Итальянская федерация футбола отправила в отставку главного тренера сборной Джан Пьеро Вентуру. Об этом 15 ноября сообщается на сайте организации.

Под руководством Вентуры сборная Италии впервые за 60 лет не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира. В стыковых матчах команда уступила сборной Швеции.

В ответном матче, который прошёл 13 ноября, итальянцы на своём поле не сумели победить шведов, матч завершился вничью 0:0. Ранее в первом матче шведы выиграли со счётом 1:0.

За разрыв контракта итальянская федерация выплатит Вентуре €866 тыс. в качестве отступных. Контракт тренера был рассчитан до 2020 года.

Вентура стал главным тренером сборной Италии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла девять матчей, четыре раза сыграла вничью, потерпела три поражения и не вышла на чемпионат мира.

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