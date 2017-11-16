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ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 59:85

ЦСКА разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Иллюстрация: Bankoboev.Ru
Мяч

Белград, 16 ноября 2017, 06:27 — REGNUM  Московский ЦСКА разгромил в гостях сербскую «Црвену Звезду» в матче седьмого тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 59:85.

В первой половине встречи ЦСКА завладел преимуществом и оторвался от соперника на 17 очков, а после большого перерыва этот отрыв вырос до 31 очка.

Всё, что смогли сделать баскетболисты «Црвены Звезды», это сократить отставание в четвёртой четверти до 26 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 16 очков. В составе «Црвены Звезды» самым активным стал Тэйлор Рочести, набравший 15 очков.

Таким образом ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице Евролиги. На счету команды 18 очков после семи матчей.

Баскетбол. Евролига 2017/18. Седьмой тур.

«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА (Россия) — 59:85 (10:22, 17:22, 7:21, 25:20)

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