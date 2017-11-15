Центры развития женской борьбы хотят создать в десяти регионах

Москва, , 18:53 — REGNUM Федеральные центры развития женской борьбы планируется создать в десяти регионах, на которые приходится подавляющее большинство спортсменок из национальной сборной. Об этом ИА REGNUM сообщили в минспорте Чувашии по итогам встречи в Москве руководства республики с вице-президентами Федерации спортивной борьбы России Омаром Муртузалиевым и Георгием Брюсовым.

Омар Муртузалиев отметил, что Чувашия рассматривается как один из 10 регионов, в которых планирует создавать федеральные центры развития женской борьбы. По его словам, в сборной России по женской борьбе не хватает спортсменок, а 80% кандидаток представляют 10 регионов — Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Дагестан, Кемеровскую область, Чувашию, Бурятию, Хакасию, Московскую область. Именно в этих регионах федерация планирует открыть центры развития женской борьбы.

Отметим, 1−2 декабря в Чебоксарах будет разыгран Кубок мира по вольной борьбе среди женщин. В соревновании примут участие сборные Японии, Китая, США, Азербайджана, Монголии, Швеции, Украины и России. Соперничество будет проводиться в восьми весовых категориях, победитель будет определён только в командном зачёте.