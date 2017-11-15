Воронежские стадионы почти готовы к чемпионату мира по футболу

Воронеж, , 18:30 — REGNUM Реконструкция воронежских стадионов «Локомотив» и «Чайка», которые в дни проведения в России чемпионата мира по футболу станут тренировочными базами для команд-участниц, завершится до 30 ноября. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Воронеже 15 ноября. Совещание по поручению губернатора провел первый заместитель председателя правительства области, руководитель рабочей группы Владимир Попов.

Напомним, что в августе 2014 года губернатор Алексей Гордеев обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой включить Воронежскую область в список регионов, где разместятся тренировочные базы команд-участниц. В результате в перечень попали воронежские стадионы «Чайка» и «Локомотив», о чем было объявлено официально в июне 2015 года.

Как сообщил сегодня руководитель управления физической культуры и спорта области Владимир Кадурин проинформировал участников совещания, что требования FIFA к условиям проживания команд, а также тренировочным полям и спортивным сооружениям на стадионах «Локомотив» и «Чайка» соблюдены.

До 30 ноября планируется закончить реконструкцию тренировочных площадок. Департаментом здравоохранения области также предусмотрено необходимое медицинское обеспечение спортсменов. Вопросы безопасности и антитеррористической защищенности площадок «Локомотив» и «Чайка» находятся на постоянном контроле.

Сегодня же воронежские стадионы посетил помощник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, который отметил высокую организованность и слаженность работы федеральных и местных структур в решении всех вопросов.