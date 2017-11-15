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В Перу объявят выходной в случае выхода сборной на ЧМ-2018

Спорт

Матч Перу — Новая Зеландия пройдёт 16 ноября

Лима, 15 ноября 2017, 12:47 — REGNUM  В Перу собираются объявить выходной день в случае выхода национальной сборной по футболу в финальную часть чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда страны.

«В случае осуществления нашей мечты, выхода сборной в финальную часть чемпионата мира, 16 ноября будет выходным днём», — говорится в сообщении.

Напомним, за выход на чемпионат мира 2018 года сборная Перу сражается с командой Новой Зеландии. Первый матч противостояния завершился со счётом 0:0.

Ответный матч состоится в Перу 16 ноября.

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