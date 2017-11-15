Нового главу Дагестана озадачили подготовкой к чемпионату Европы по борьбе

Махачкала, , 12:31 — REGNUM Чемпионат Европы по спортивной борьбе будет проводиться в 2018 году в Дагестане. Новый руководитель республики Владимир Васильев взял под контроль организацию этого мероприятия, возглавив оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата.

Его заместителями назначены президент Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России» Михаил Мамиашвили, врио Премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и заместитель министра спорта России Сергей Косилов. Решение об этом было принято в ходе встречи врио главы Дагестана 13 ноября с Михаилом Мамиашвили и вице-президентом Международной федерации «Объединенный мир борьбы — Европа» Георгием Брюсовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Мамиашвили, руководство Федерации спортивной борьбы приложило максимум усилий, чтобы чемпионат Европы по борьбе 2018 года прошел именно в Дагестане, который является «кузницей олимпийских чемпионов», ведь «не каждая страна может похвастаться такими достижениями» в спортивной борьбе. Он также отметил заслугу в принятии такого решения в пользу республики президента Федерации спортивной борьбы Дагестана, председателя правительства Абдусамада Гамидова.

Сам премьер-министр заметил, что у республики имеется опыт по организации таких масштабных мероприятий, в том числе Кубка мира и юбилея 2000-летия Дербента. Активную помощь в их проведении оказали тогда волонтеры, их опыт можно применить и во время чемпионата по борьбе.

Владимир Васильев подчеркнул в свою очередь, что проведение подобного рода мероприятий в Дагестане сыграет на пользу имиджу республики, поэтому ее руководство предпримет все возможное, чтобы провести его на высоком уровне. К организации и проведению чемпионата, по словам Васильева, будут приглашены волонтерские организации, те, кто уже работал с делегацией всемирного фестиваля молодежи и студентов, посетившей регион в октябре 2017 года, «имеет практику и владеет языками, чтобы обеспечить интересное передвижение по Кавказу, по Дагестану».

Напомним, местом проведения чемпионата Европы по борьбе в 2018 году в дагестанский город Каспийск был утвержден на заседании Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) 24 августа 2017 года. Дагестан впервые примет чемпионат Европы. Гарантии организации турнира на самом высоком уровне дал участвующий в презентации заявки России председатель правительства республики Абдусамад Гамидов, который является мастером спорта международного класса по борьбе.

Соревнования борцов пройдут весной будущего года во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Сегодня, 15 ноября, в Дагестане уже стартовала кампания по набору волонтеров на чемпионат.