Две передачи Радулова не помогли «Далласу» переиграть «Флориду»

Санрайз, США, , 10:49 — REGNUM «Даллас Старз» в гостях потерпел поражение от «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась по буллитам со счётом 4:3.

В первом периоде «Флорида» вышла вперёд благодаря двум шайбам нападающего Джонатана Юбердо. На что «Даллас» ответил двумя голами форварда Джейми Бенна, а также голом Реми Эли.

В третьем периоде «Флорида» сравняла счёт усилиями Александра Баркова.

Исход встречи решился в серии буллитов, где удачливее оказались хоккеисты «Флориды». Решающий бросок исполнил Винсент Трочек.

Отметим, что российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился в этом матче двумя результативными передачами.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

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