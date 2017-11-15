Кубок Самарской области по греко-римской борьбе открыл Александр Карелин

Самара, , 10:35 — REGNUM В Сызрани состоялся финал открытого Кубка Самарской области по греко-римской борьбе. Как передаёт ИА REGNUM, в торжественном открытии соревнований приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и Герой России, депутат Госдумы трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Азаров в приветственном слове особо поблагодарил Александра Карелина за то, что легендарный спортсмен нашел время приехать на турнир:

«Ваше участие и участие Тагира Хайбулаева сразу поднимает соревнования на олимпийский уровень! Конечно, очень важно для юных спортсменов, чтобы олимпийские чемпионы участвовали в таких турнирах, чтобы они давали спортсменам буквально путевку в жизнь».

Глава региона также поблагодарил всех организаторов мероприятия, энтузиастов, спортсменов. Он отметил, что Сызрань имеет славную спортивную историю, своих чемпионов мира и что благодаря появлению новых спортивных объектов все больше юных граждан, проживающих в Сызрани, занимаются спортом.

«Конечно, борьба особый вид спорта, — заявил глава региона. — Наверное, дух соперничества, единоборства присутствует в нем в первую очередь. Но я уверен, что здесь важен и командный дух, дух взаимопомощи и честной борьбы. И уверен, что это поможет вам в будущем, чем бы вы не занимались, добиваться успехов. А ваши успехи — это и успехи родного города, региона, успехи Российской Федерации».

Александр Карелин высказал слова благодарности руководству области, города, областной федерации борьбы за организацию турнира. По его мнению, такая поддержка закладывает хорошие основы для развития греко-римской борьбы в губернии. Он пожелал участникам достойно продолжать традиции русской борьбы, которые начались с Ивана Поддубного:

«Помните о том, что вы представители нации победителей, и тогда у нас будет светлое будущее».

В Сызрани Азаров проверил также ход строительных работ участка магистрали по проспекту Гагарина от ФОКа «Надежда» до проспекта Королева. Эта дорога позволит разгрузить транспортные артерии самого густонаселенного района города. Новая дорога протяженностью 600 м должна быть введена в эксплуатацию в сентябре-октябре будущего года. Азаров предложил продлить велодорожки вглубь лесопарковой зоны, прилегающей к дороге.

Во время осмотра строящегося ФОКа в центральном районе Сызрани Дмитрий Азаров дал поручение областному министерству спорта в максимально короткий срок оказать финансовую поддержку за счет средств областного бюджета футбольному клубу «Сызрань-2003»:

"Решение губернской думы принято, до конца ноября деньги клубу должны поступить. Люди волнуются, переживают за команду, максимально быстро все надо сделать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство ФОКа началось в 2013 году, но в силу непростой экономической ситуации затянулось. Врио губернатора Дмитрий Азаров поручил городским властям завершить весь основной комплекс работ в 2017 году. Объект будет введен в эксплуатацию весной будущего года.