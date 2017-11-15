«Спартак» вырвал победу у «Металлурга» в серии буллитов

Москва, , 10:17 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

«Металлург» вышел вперёд в первом периоде, шайбу забросил нападающий Оскар Осала.

Во втором периоде «Спартак» забросил две шайбы в ворота соперника, отличились форварды Дмитрий Черных и Александр Дергачёв. После чего Сергей Мозякин счёт сравнял.

Исход встречи решился в серии буллитов. Победу «Спартаку» принёс нападающий Максим Трунёв.

На сегодняшний день «Спартак» занимает 16-е место в турнирной таблице КХЛ, в его активе 43 очка после 30 матчей. «Металлург» находится на 14-м месте с 45 очками.

«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) —3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

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