Воронеж примет чемпионат России по греко-римской и вольной борьбе

Воронеж, , 10:05 — REGNUM Чемпионат России по греко-римской и вольной борьбе в абсолютной весовой категории имени Василия Меркулова состоится в Воронеже 24−26 ноября. 14 ноября губернатор Алексей Гордеев провел совещание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как доложил на совещании руководитель управления физической культуры и спорта области Владимир Кадурин, поединки, а также церемонии открытия и закрытия состоятся 25 ноября на площадке Дворца творчества детей и молодежи (ДДЮ). Предполагается, что на чемпионат России приедут порядка 200 человек, в том числе около 80 спортсменов.

Как заверил глава управления, к приему соревнований Воронеж полностью готов: обеспечена необходимая инфраструктура для расселения и перевозки участников чемпионата, разработаны меры по обеспечению безопасности, в том числе на транспорте. Готовы медали, определен призовой фонд — по миллиону рублей в каждой весовой категории.

Алексей Гордеев отметил, что чемпионаты страны по греко-римской и вольной борьбе в абсолютной весовой категории несколько лет не проводились и интерес к тяжеловесам начал угасать, хотя исторически именно они были очень популярны в России. Воронежская область также по праву гордится своими борцами.

«Хотелось бы, чтобы Воронеж стал главной площадкой для проведения чемпионата России среди «тяжей», чтобы мы закрепили за собой это спортивное мероприятие. Будем выходить с соответствующим предложением на министерство спорта и Федерацию спортивной борьбы России», — добавил губернатор.

Отметим, что почетным гостем чемпионата России по греко-римской и вольной борьбе станет трехкратный Олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Александр Карелин — он примет участие в церемонии открытия чемпионата.

Федерация спортивной борьбы Воронежской области объявила 2017 год — годом Меркулова Василия Прокофьевича. Для представителей спортивной общественности Воронежа это знаковая фигура. Заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР, двукратный серебряный призер чемпионата СССР, бронзовый призер чемпионата СССР, трехкратный победитель Спартакиады народов СССР, серебряный призер Чемпионата Европы, неоднократный победитель международных турниров — самый титулованный борец Воронежской области. В этом году Василию Меркулову исполнилось 75 лет. В соответствии с решением Федерации спортивной борьбы Воронежской области все спортивные мероприятия в 2017 году посвящены этой дате, в том числе и Чемпионат России по спортивной борьбе в абсолютной весовой категории который пройдет с 24 по 26 ноября в Воронеже.