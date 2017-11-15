Стадиону «Санкт-Петербург» опять будут менять газон

Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Газон на стадионе «Санкт-Петербург» вновь будет заменен к 1 февраля 2018 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Он также отметил, что выкатное поле стадиона должно находиться в рабочем состоянии в преддверии матчей Чемпионата мира по футболу.

«Мы должны сделать, чтобы после выкатывалось. До 1 февраля также поменяем газон», — приводит ТАСС слова Виталия Мутко.

Как известно, следующим летом стадион на Крестовском острове примет семь игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе один полуфинал.

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Ранее в октябре в интервью ИА REGNUM Владимир Брунман, руководитель научно-производственного кооператива «Омега», отвечающего за работы с выкатным полем стадиона, сообщил, что бетонное покрытие специальной площадки, на которую из чаши перемещается выкатное поле, пришло в неудовлетворительное состояние и требует замены. Без этого перемещение поля за пределы стадиона и обратно в штатном режиме невозможно.

По прогнозу Владимира Брунмана, «поле поедет нескоро» — вероятнее всего, только весной 2019 года. По его оценке, проще перестелить газон — это стоит максимум 40 млн рублей.

Напомним, что поле стадиона уже пережило одну замену газона, поскольку первоначально уложенное травяное покрытие испортилось в результате неправильного искусственного облучения. Нормальный рост травы оказался невозможен из-за отсутствия естественного света в чаше стадиона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга планируют потратить на демонтаж медиацентра у стадиона дополнительно около 430 млн рублей. Без этого выкатить поле за пределы чаши невозможно.

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