Германия ушла от поражения в матче с Францией на последней минуте

Кёльн, Германия, , 08:30 — REGNUM Сборная Германии на последних минутах ушла от поражения в товарищеском матче с Францией. Встреча завершилась вничью 2:2.

Французы вышли вперёд на 33-й минуте благодаря голу Александра Ляказетта. Немцы сравняли счёт в начале второго тайма, на 56-й минуте отличился Тимо Вернер.

На 71-й минуте французы снова вышли вперёд, Александр Ляказетт оформил дубль. Подопечные Иоахима Лёва смогли отыграться на третьей добавленной минуте усилиями Ларса Штиндля.

Напомним, сборные Германии и Франции обеспечили себе право участия в чемпионате мира, выйдя с первого места из своих отборочных групп.

Читайте также: Россия продемонстрировала силу воли в матче с Испанией — 3:3

Читайте ранее в этом сюжете: Нигерия выдала шикарный камбэк в матче с Аргентиной