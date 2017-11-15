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Германия ушла от поражения в матче с Францией на последней минуте

Спорт

Встреча завершилась вничью 2:2

Кёльн, Германия, 15 ноября 2017, 08:30 — REGNUM  Сборная Германии на последних минутах ушла от поражения в товарищеском матче с Францией. Встреча завершилась вничью 2:2.

Французы вышли вперёд на 33-й минуте благодаря голу Александра Ляказетта. Немцы сравняли счёт в начале второго тайма, на 56-й минуте отличился Тимо Вернер.

На 71-й минуте французы снова вышли вперёд, Александр Ляказетт оформил дубль. Подопечные Иоахима Лёва смогли отыграться на третьей добавленной минуте усилиями Ларса Штиндля.

Напомним, сборные Германии и Франции обеспечили себе право участия в чемпионате мира, выйдя с первого места из своих отборочных групп.

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