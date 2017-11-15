Российский форвард Кулёмин пропустит шесть месяцев сезона из-за травмы

Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин пропустит до шести месяцев этого сезона из-за травмы верхней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

31-летний Кулёмин проведёт оставшуюся часть регулярного сезона в лазарете, вероятный срок восстановления игрока — 7 апреля.

Николай Кулёмин получил травму в овертайме проигранного «Айлендерс» матче против «Эдмонтон Ойлерз» (1:2) 7 ноября.

В течении этого сезона российский вингер «островитян» набрал 3 очка (1 гол, 2 передачи) в 13 проведённых играх. Он подписал 4-х летний контракт на 16,75 миллионов долларов США с «Айлендерс» 2 июля 2014 года, что сделает его неограниченно свободным агентом 1 июля 2018 года в случае неподписания контракта с нью-йоркским клубом.