Среда, 15 Ноября 2017 года
09:15:21 МСК

Упавший в обморок Агуэро выписан из краснодарской больницы

Спорт

Форвард вернулся в расположение сборной Аргентины

Краснодар, 15 ноября 2017, 08:07 — REGNUM  Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро выписан из краснодарской больницы и вернулся в расположение команды. Об этом сообщается в «твиттере» аргентинской сборной.

Агуэро упал в обморок в перерыве матча между сборными Аргентины и Нигерии, который проходил 14 ноября в Краснодаре, после чего был доставлен в больницу.

«У Агуэро были симптомы липотимии (обморочная реакция), поэтому он был направлен для проведения рутинных процедур в качестве меры предосторожности», — сообщили на странице аргентинской сборной в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Агуэро попал в автомобильную аварию в Амстердаме.

Напомним, сборная Аргентины проиграла команде Нигерии со счётом 2:4. У аргентинцев отличились Эвер Банега и Серхио Агуэро. В составе сборной Нигерии забивали Келечи Ихеаначо, Брайн Идову и Алекс Айуоби, оформивший дубль.

Читайте также: Нигерия выдала шикарный камбэк в матче с Аргентиной

Читайте ранее в этом сюжете: Нигерия выдала шикарный камбэк в матче с Аргентиной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить