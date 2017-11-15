Упавший в обморок Агуэро выписан из краснодарской больницы

Краснодар, , 08:07 — REGNUM Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро выписан из краснодарской больницы и вернулся в расположение команды. Об этом сообщается в «твиттере» аргентинской сборной.

Агуэро упал в обморок в перерыве матча между сборными Аргентины и Нигерии, который проходил 14 ноября в Краснодаре, после чего был доставлен в больницу.

«У Агуэро были симптомы липотимии (обморочная реакция), поэтому он был направлен для проведения рутинных процедур в качестве меры предосторожности», — сообщили на странице аргентинской сборной в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Агуэро попал в автомобильную аварию в Амстердаме.

Напомним, сборная Аргентины проиграла команде Нигерии со счётом 2:4. У аргентинцев отличились Эвер Банега и Серхио Агуэро. В составе сборной Нигерии забивали Келечи Ихеаначо, Брайн Идову и Алекс Айуоби, оформивший дубль.

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