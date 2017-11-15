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Вратарь сборной России Лунев рассказал о своем состоянии после травмы

Спорт

«Не волнуйтесь, со мной всё нормально!»

Санкт-Петербург, 15 ноября 2017, 07:38 — REGNUM  Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, получивший травму во время товарищеского матча с Испанией, поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о своем состоянии.

«Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!» — приводит слова Лунева официальная страница сборной России в Twitter.

Вратарь получил травму на 88 минуте матча после столкновения с испанским нападающим Родриго Мореной, который попал коленом в голову российскому игроку. Игрока сборной России увезли с поля на электрокаре. Его место занял полузащитник Денис Глушаков.

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Позже Луневу сделали компьютерную томографию и поставили диагноз «сотрясение головного мозга» и «скальпированная рана лобной области».

Как сообщало ИА REGNUM, товарищеский матч Россия — Испания состоялся 14 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3−3.

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