Мутко – об итальянском арбитре на матче с Испанией: «Так судить нельзя»

Санкт-Петербург, , 01:09 — REGNUM Работа Джанлука Рокки, итальянского судьи на товарищеском матче между сборными России и Испании, не выдерживает никакой критики, сообщил журналистам Виталий Мутко, вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза.

Комментируя итоги российско-испанской встречи, завершившейся со счетом 3:3, глава РФС сказал, что сборная России «движется в правильном направлении». Зато есть вопросы к судье.

«Но так судить нельзя, — сказал Мутко. — Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира».

В частности, главу РФС возмутил инцидент с травмой Андрея Лунева, вратаря российской сборной:

«Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?»

Напомним, 14 ноября в Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч между Россией и Испанией.

Первый гол был забит испанцами на девятой минуте. Затем на 35-й минуте — второй гол (пенальти). Всего российская сборная пропустила с пенальти два мяча.

Российская команда забила голы на 41-й минуте (нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов), в дебюте второго тайма (полузащитник ФК «Локомотив» Алексей Миранчук) и на 70-й минуте (Смолов).

Читайте ранее в этом сюжете: Россия продемонстрировала силу воли в матче с Испанией — 3:3