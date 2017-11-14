Среда, 15 Ноября 2017 года
00:07:53 МСК

Голландия разгромила Румынию — 3:0

Спорт

Голами отметились Мемфис Депай (47), Райан Бабел (56) и Люк Де Йонг (81)

Бухарест, 14 ноября 2017, 23:52 — REGNUM  24 ноября между сборными Румынии и Голландии был разыгран товарищеский матч, завершившийся со счетом 3:0 в пользу голландцев.

На 47-й минуте Мемфис Депай открыл счет ударом головы после навеса с правого фланга — 0:1.

Через 9 минут Райан Бабел удвоил преимущество Голландии — 0:2.

В конце матча Люк Де Йонг довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча (Румыния/Голландия)

Удары 9/13

Удары в створ 3/8

Владение 43%/57%

Фолы 19/17

Голами отметились Мемфис Депай (47), Райан Бабел (56) и Люк Де Йонг (81).

Составы на матч:

Румыния: Пантилимон, Ганя, Кирикеш, Ханка, Моци, Тэнасе, Будеску, Хобан, Кипчу, Бикфалви, Цукудян.

Голландия: Силлиссен, Аке, ван Дийк, Блинд, Де Лигт, Вельтман, Проппер, Строотманн, Депай, Бергейс, Бабел.

Главный арбитр матча: Николайдеш.

Предупреждения: Вельтман — 39, Бикфалви — 50.

Голы: Депай 47 — 0:1, Бабел 56 — 0:2 Де Йонг 81 — 3:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить