Голландия разгромила Румынию — 3:0

Бухарест, 14 ноября 2017, 23:52 — REGNUM 24 ноября между сборными Румынии и Голландии был разыгран товарищеский матч, завершившийся со счетом 3:0 в пользу голландцев.
На 47-й минуте Мемфис Депай открыл счет ударом головы после навеса с правого фланга — 0:1.
Через 9 минут Райан Бабел удвоил преимущество Голландии — 0:2.
В конце матча Люк Де Йонг довел счет до разгромного — 0:3.
Статистика матча (Румыния/Голландия)
Удары 9/13
Удары в створ 3/8
Владение 43%/57%
Фолы 19/17
Голами отметились Мемфис Депай (47), Райан Бабел (56) и Люк Де Йонг (81).
Составы на матч:
Румыния: Пантилимон, Ганя, Кирикеш, Ханка, Моци, Тэнасе, Будеску, Хобан, Кипчу, Бикфалви, Цукудян.
Голландия: Силлиссен, Аке, ван Дийк, Блинд, Де Лигт, Вельтман, Проппер, Строотманн, Депай, Бергейс, Бабел.
Главный арбитр матча: Николайдеш.
Предупреждения: Вельтман — 39, Бикфалви — 50.
Голы: Депай 47 — 0:1, Бабел 56 — 0:2 Де Йонг 81 — 3:0.