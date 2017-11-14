Голландия разгромила Румынию — 3:0

Бухарест, , 23:52 — REGNUM 24 ноября между сборными Румынии и Голландии был разыгран товарищеский матч, завершившийся со счетом 3:0 в пользу голландцев.

На 47-й минуте Мемфис Депай открыл счет ударом головы после навеса с правого фланга — 0:1.

Через 9 минут Райан Бабел удвоил преимущество Голландии — 0:2.

В конце матча Люк Де Йонг довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча (Румыния/Голландия)

Удары 9/13

Удары в створ 3/8

Владение 43%/57%

Фолы 19/17

Голами отметились Мемфис Депай (47), Райан Бабел (56) и Люк Де Йонг (81).

Составы на матч:

Румыния: Пантилимон, Ганя, Кирикеш, Ханка, Моци, Тэнасе, Будеску, Хобан, Кипчу, Бикфалви, Цукудян.

Голландия: Силлиссен, Аке, ван Дийк, Блинд, Де Лигт, Вельтман, Проппер, Строотманн, Депай, Бергейс, Бабел.

Главный арбитр матча: Николайдеш.

Предупреждения: Вельтман — 39, Бикфалви — 50.

Голы: Депай 47 — 0:1, Бабел 56 — 0:2 Де Йонг 81 — 3:0.