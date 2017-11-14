Нигерия выдала шикарный камбэк в матче с Аргентиной

Краснодар, , 21:26 — REGNUM 14 ноября между сборными Аргентины и Нигерии был разыгран товарищеский матч, завершившийся невероятной победой африканской сборной со счетом 4:2.

На 27-й минуте хавбэк «Севильи» Эвер Банега открыл счет точным ударом со штрафного — 1:0.

Через 9 минут форвард Серхио Кун Агуэро удвоил преимущество в счете, замкнув прострел Кристиана Павона — 2:0.

На 44-й минуте форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо сократил разрыв в счете обводящим ударом со штрафного — 2:1.

В начале второго тайма вингер «Арсенала» Алекс Ивоби сравнял счет, замкнув прострел Келечи Ихеаначо — 2:2.

Через 2 минуты Брайан Идову вывел Нигерию вперед мощным ударом в дальний угол после ассиста Ихеаначо — 2:3.

На 74-й минуте Ивоби оформил дубль — 2:4. Ассистом отметился Ахмед Муса.

Статистика матча (Аргентина/Нигерия)

Удары 13/7

Удары в створ 4/5

Владение 64%/36%

Фолы 8/10

Голами отметились Эвер Банега (27), Серхио Агуэро (36), Келечи Ихеаначо (44), Алекс Ивоби (52, 74) и Брайан Идову (54).

Составы на матч:

Аргентина: Маркезин, Отаменди, Маскерано, Песселья, Ло Чельсо, Ди Мария, Банега, Перес, Павон, Дибала, Агуэро.

Нигерия: Акпеи, Авазьем, Балоген, Шеку, Айна, Троост-Эконг, Огу, Ндиди, Ивоби, Оби Микел, Ихеаначо.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Ихеаначо — 18.

Голы: Банега 27 — 1:0, Агуэро 36 — 2:0, Ихеаначо 44 — 2:1, Ивоби 52 — 2:2, Идову 54 — 2:3, Ивоби 74 — 2:4.