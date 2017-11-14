Костромич стал мировым чемпионом по самбо

Кострома, , 16:41 — REGNUM Воспитанник костромской спортивной школы единоборств «Динамо» Даниил Воеводин завоевал стал чемпионом мира по боевому самбо. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.

Спортсмен оказался первым в весовой категории до 68 кг, победив в финале армянина Вачика Варданяна. Право представлять Россию в мировом чемпионате костромич получил после победы на чемпионате России по боевому самбо.

В этом году на турнире в Сочи число стран-участниц оказалось рекордным — за первое место боролись представители 90 государств. В общем итоге сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по спортивному и боевому самбо. Всего на счету российских самбистов 24 медали, 17 из которых — золотые. Также в активе россиян три серебряные и четыре бронзовые медали.

Справка ИА REGNUM :. Чемпионат мира по самбо прошел в городе Сочи с 9 по 13 ноября, собрав 600 спортсменов из 93 стран мира.

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В 2005 году нынешний чемпион по самбо, Даниил Воеводин, в составе команды Костромской области также победил во всероссийском юношеском турнире по армейскому рукопашному бою «Золотое кольцо России».