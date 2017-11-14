Рим, , 15:32 — REGNUM Италия в школе. Любимая сборная «адзурри» не будет участвовать в чемпионате мира по футболу. Итальянские комики шутят, что команда поедет в Россию, но смотреть музеи.

Газета Il Giornale в одной фразе выразила настроение населения: не апокалипсис, но симптом нации, которая перестала верить и должна начинать с нуля.

Болельщики до сих пор не могут в это поверить. Побежденные лица, жесты, слезы Буффона, с взглядом в пустоту.

«Мы — люди, у которых украли будущее», — пишут болельщики в социальных сетях.

Il Giornale отмечает, что футбол — это зеркало общества. Это своеобразный магический шар, в который можно посмотреть и узнаете себя и свою страну. Газета вспоминает победы сборной Италии на предыдущих чемпионатах. Июль 1982 года. Крик Тарделли в Бернабеу — это чувство, которое переходило из уста в уста как освобождение, он отогнал все страдания и страхи, все чувствовали свет и оптимизм, выходили из дома, не делили друг друга по цветам клубов, все были едины. Лето 2006 года? Последняя победа перед кризисом без горизонтов, когда некоторые думают, что можно привыкнуть ко всему: исламскому и ежедневному террору, безработным детям, спреду, жизни в социальных сетях.

Издание предлагает задуматься о следующем лете. Нет больше долгожданного месяца, который наступает каждые четыре года, нельзя делать ставки, нет даже иллюзий, никакой надежды, знак судьбы. Но магический шар говорит, что нет ничего удивительного в том, что небо становится все более и более серым. На этот раз нет звезды, которая спасет Италию, нет джина, нет привычки того, чтобы одолеть в последний момент немцев и французов. Ничего. Только пустота и отчаяние.

Уже месяцы говорят о том, что мирового футбола нет без Италии. Да, это произошло в 1958 году в Швеции, но прошло почти 60 лет. И это было просто смутное воспоминание, аномалия, что-то неожиданное в игре вероятностей. Дело в том, что Италия двигалась, может быть, спотыкалась, но случалось чудо и она иногда выигрывала. Были другие падения. Например, в Южной Африке и Бразилии. Но, по крайней мере, был сгусток надежды. Те ночи были менее темными.

Тот голубой был еще без теней (аzzurro — в переводе с итальянского означает голубой, так же называется и сборная Италии по цвету формы. Отсюда игра слов в названии сборной и цвета неба и надежды — ИА REGNUM ). Может быть, в этом и есть разница. В эту ночь голубой цвет отсутствовал. Исчез, испарился.

«Италия — просто географическое название, то, на что не следует делать ставки, потому что даже непонятно, что это такое».

Il Giornale называет страну дрейфующей лодкой, где каждый думает только о себе, где никто не можете доверять ни ворам, ни тем, кто кричит о честности. Это пустота. Не участвовать в чемпионате мира, по мнению издания, это не апокалипсис, но это предчувствие, что страну ждут годы чистилища.