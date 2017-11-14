Криштиану Роналду может уйти из «Реала» после окончания сезона

Мадрид, , 14:09 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду намерен покинуть клуб после окончания сезона. Об этом 14 ноября сообщает AS.

По информации издания, Роналду объявил о намерении покинуть клуб президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Отмечается, что Перес не собирается отпускать 32-летнего футболиста, чей контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Роналду выступает в составе «Реала» с 2009 года после перехода из «Манчестер Юнайтед».

Ранее футболист заявил, что условия действующего контракта с «Реалом» его устраивают, поэтому он не планирует переподписывать соглашение.

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