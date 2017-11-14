ФИФА: Более 600 тыс. билетов на матчи ЧМ-2018 распределено путём жеребьёвки

Москва, , 13:43 — REGNUM На матчи чемпионата мира по футболу продано 622 117 билетов методом случайной жеребьёвки. Об этом 14 ноября сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Среди проданных билетов 57% мест досталось болельщикам из России, 43% распределено для иностранных болельщиков.

Первый период первого этапа продаж прошёл с 14 сентября по 12 октября. В это время все желающий могли подать заявки на приобретение билетов. Второй период первого этапа продлится с 16 по 28 ноября. В это время распределённые билеты можно будет купить в порядке живой очереди.

Второй этап продаж будет открыт после жеребьёвки чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Этот этап также будет разделён на два периода. С 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года продажи будут проходить путём случайной жеребьёвки, а с 13 марта по 3 апреля 2018 года — в порядке живой очереди.

Отмечается, что в первый период продаж поступило 3 496 204 заявки, и спрос на билетные продукты и матчи существенно превысил количество доступных билетов. В связи с этим и понадобилась жеребьёвка.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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