Матч Россия-Испания будут охранять 660 сотрудников и бойцов Росгвардии

Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Для обеспечения правопорядка во время проведения футбольного матча между сборными России и Испании на стадионе «Санкт-Петербург арена» 14 ноября будут задействованы более 600 сотрудников различных подразделений Росгвардии и военнослужащих войск национальной гвардии РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, товарищеский матч Россия — Испания в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 14 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск. На стадионе ожидается присутствие до 60 тысяч зрителей.

«Охрану общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения матча обеспечивают более 360 сотрудников ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии», — уточнили в пресс-службе Главка.

Также в охране правопорядка на прилегающей к стадиону территории будут задействованы около 300 военнослужащих войск национальной гвардии РФ.

Помимо живой силы, будет привлечено более 40 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, петербургский метрополитен продлит свою работу в ночь с 14 на 15 ноября для обслуживания болельщиков футбольного матча Россия— Испания в связи с поздним началом этой товарищеской встречи до 01:30. Дополнительно продлевается работа 23 маршрутов городского пассажирского транспорта — до 3 часов ночи 15 ноября.

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