Аршавин продлил контракт с «Кайратом» ещё на год

Алма-Ата, Казахстан, , 11:51 — REGNUM Российский полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист и клуб продлили контракт на ещё один год, поэтому сезон 2018 года Аршавин проведёт в «Кайрате». Этот сезон станет для него третьим в составе команды.

«Я рад, что «Кайрат» предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде», — приводятся в сообщении слова Аршавина.

Напомним, Аршавин перешёл в «Кайрат» в 2016 году. В составе команды он провёл 71 матч, в которых забил 21 гол.

В 2017 году Аршавин выиграл Кубка Казахстана и завоевал серебряные медали чемпионата страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Аршавин вошёл в пятёрку лучших футболистов по итогам сезона в чемпионате Казахстана 2017 года.

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