Молодёжная сборная России проиграла команде OHL

Оттава, , 11:34 — REGNUM Молодёжная сборная России проиграла команде Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу канадских хоккеистов.

В составе российской команды шайбы забросили Андрей Алтыбармакян и Дмитрий Соколов. У канадцев дубль оформил Ник Сузуки и ещё по шайбе забросили Конор Тимминс и Кевин Бал.

После этой встречи счёт в серии между молодёжной сборной России и канадскими командами стал равным — 2:2.

Следующий матч пройдёт 14 ноября. В нём российская сборная сыграет с командой Юниорской лиги Квебека.

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