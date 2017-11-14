Футболисты сборной России поддержали детей, больных сахарным диабетом

Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Футболисты сборной России по футболу приняли участие в акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов и игроки «Локомотива» братья Антон и Алексей Миранчуки и вратарь Гилерме снялись в ролике, призывающем проявлять понимание к детям с сахарным диабетом.

«К сожалению, для многих эта болезнь все еще загадка. Это ведет к тревоге и даже страху у людей, не знакомых с сахарным диабетом, а следовательно, к непониманию больных с подобным диагнозом», — говорится в сообщении организаторов акции.

В 2016 году в подобной акции участвовали известные музыкальные исполнители — Полина Гагарина и Баста.

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