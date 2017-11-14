Глава оргкомитета Олимпиады-2018 ждёт сборную России в Пхёнчхане

Сеул, , 10:42 — REGNUM Президент оргкомитета зимних Олимпийских Игр 2018 года Ли Хи Бом заявил, что будет ждать приезда российских спортсменов на соревнования. Об этом 14 ноября сообщает «Р-спорт».

"Как президент оргкомитета я искренне хочу, чтобы все страны участвовали, особенно Россия. В этой ситуации для нас это очень важно», — сказал Ли Хи Бом.

Напомним, окончательное решение о допуске сборной России на зимнюю Олимпиаду 2018 года будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет восстанавливать статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании, которое пройдёт 16 ноября.

Напомним, зимние Олимпийские Игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 22 февраля 2018 года.

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