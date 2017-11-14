Дубль Тарасенко не помог «Сент-Луису» выиграть у «Калгари»

Калгари, Канада, , 08:56 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» в гостях потерпел поражение от «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4.

В первом периоде команды обменялись двумя заброшенными шайбами. На дубль Марка Янковски «Сент-Луис» ответил голами Владимира Тарасенко и Джейдена Шварца.

После безголевого второго периода команды забросили семь шайб в третьем. В составе «Калгари» отличились Сэм Беннетт, Майкл Ферланд, Крис Верстиг, Джонни Годро, Михаэль Фролик.

«Сент-Луис» смог ответить двумя голами, шайбы забросили Владимир Тарасенко и Александер Стин.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает вророе место в турнирной таблице НХЛ. В его активе 27 очков после 19 матчей.

«Калгари Флеймз» (Калгари) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 7:4 (2:2, 0:0, 5:2)

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