Шайба Радулова не спасла «Даллас» от разгрома в матче с «Каролиной»

Роли, США, , 08:31 — REGNUM «Даллас Старз» в гостях потерпел разгромное поражение от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В первом периоде «Каролина» открыла счёт благодаря шайбе финского нападающего Себастьяна Ахо. Во втором периоде «Даллас» сравнял счёт, отличился Александр Радулов.

В третьем отрезке матча другой финский нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен оформил хет-трик, благодаря чему «Каролина» сумела нанести сопернику разгромное поражение. Ещё одна шайба на счету Джеффа Скиннера.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 18-е место в турнирной таблице НХЛ. В его активе 18 очков после 17 матчей.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Даллас Старз» (Даллас) — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

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