Надаль проиграл Гоффену и снялся с итогового турнира ATP

Лондон, , 08:05 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль неожиданно проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в первом туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу Гоффена.

Матч продолжался 2 часа 38 минут. Гоффен 14 раз подал наввылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Надаля 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 4 реализованных брейк-пойнта.

После матча Надаль заявил, что принял решение завершить выступление на турнире в Лондоне из-за травмы колена.

В другом матче дня болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над австрийцем Домиником Тимом — 6:3, 5:7, 7:5.

Итоговый чемпионата ATP. Лондон. 1-й тур

Давид Гоффен (Бельгия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4

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