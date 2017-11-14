Кьеллини, Де Росси и Бардзальи объявили о завершении карьеры в сборной

Рим, , 07:49 — REGNUM После невыхода на чемпионат мира сразу несколько футболистов сборной Италии объявили о завершении выступлений за национальную команду. О таком решении вслед за Буффоном заявили Джорджо Кьеллини, Даниэле Де Росси и Андреа Бардзальи, передает «Советский спорт».

Напомним, сборная Италии проиграла команде Швеции в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира 2018 года. Первая игра завершилась поражением итальянцев со счётом 0:1, а второй встрече команды сыграли вничью 0:0.

«Это темный момент для итальянского футбола. У нас будет время, чтобы все оценить. Теперь следующее поколение поведет сборную к победам. Я же отдал более десяти лет, защищая цвета этой команды. Снимать форму сборной в последний раз — странное чувство», — приводятся в сообщении слова Де Росси.

Все три футболиста дебютировали в составе сборной Италии в 2004 году. Де Росси и Бардзальи становились чемпионами мира в составе сборной на чемпионате мира 2006 года.

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