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Вратарь сборной Италии Буффон заплакал после ничьей — видео

Спорт

«Благодарю всех ребят»

Стокгольм, 14 ноября 2017, 02:35 — REGNUM  

Намерение покинуть сборную Италии высказал вратарь Джанлуиджи Буффон после матча со шведскими противниками, сообщает Football Italia.

Об этом голкипер заявил после ответного стыкового матча чемпионата мира-2018 против Швеции, завершившегося в Стокгольме.

«Я оставляю сборную молодым ребятам, — сказал Буффон. — В том числе [Джанлуиджи] Доннарумме и [Маттиа] Перину».

Итальянский футболист отметил, что очень ценит время, которое провел вместе со своими товарищами по сборной. Сотрудничество насчитывает почти десять лет.

«Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время, надеюсь, мы дали им что-то», — сказал Буффон.

Напомним, ответный стыковой матч со Шведами состоялся в Стокгольме 13 ноября и завершился со счетом 0:0. По итогам встречи сборная Швеции вышла в финал.

Первый стыковой матч сборных Италии и Швеции выиграли шведы со счетом 1:0.

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