На матч Россия — Испания продано меньше половины билетов

Санкт-Петербург, 13 ноября 2017, 16:00 — REGNUM На товарищеский матч между сборными России и Испании продано меньше половины билетов. Об этом 13 ноября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
На игру, которая пройдёт в Санкт-Петербурге, реализовано 32,5 тыс. билетов при вместимости стадиона в 68 тыс. человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в ночь с 14 на 15 ноября продлится работа метрополитена в связи с поздним началом матча.
Напомним, товарищеский матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск.
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