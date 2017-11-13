На матч Россия — Испания продано меньше половины билетов

Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM На товарищеский матч между сборными России и Испании продано меньше половины билетов. Об этом 13 ноября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

На игру, которая пройдёт в Санкт-Петербурге, реализовано 32,5 тыс. билетов при вместимости стадиона в 68 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в ночь с 14 на 15 ноября продлится работа метрополитена в связи с поздним началом матча.

Напомним, товарищеский матч Россия — Испания состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Ради болельщиков матча Россия — Испания в Петербурге продлят работу метро

Читайте развитие сюжета: Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург