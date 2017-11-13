«Реал» намерен продать Бэйла после окончания сезона

Мадрид, , 15:44 — REGNUM Мадридский «Реал» собирается продать полузащитника Гарета Бэйла после окончания сезона. Об этом 13 ноября сообщает AS.

По информации издания, руководство «королевского клуба» решило выставить игрока на трансфер после того, как он получил очередную травму. За время проведённое Бэйлом в «Реале» он получил 19 травм и сыграл всего 55% матчей.

Напомним, Бэйл перешёл в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в 2013 году. «Сливочные» заплатили за валлийского форварда €100 млн, что сделало его самым дорогим на тот момент футболистом мира.

Контракт Бэйла с «Реалом» действует до лета 2022 года. В 2016 году его был готов купить «Манчестер Юнайтед», однако «Реал» решил дать игроку шанс в текущем сезоне.

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