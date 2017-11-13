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Аршавин вошёл в пятёрку лучших футболистов чемпионата Казахстана

Спорт

Аршавин набрал 14 баллов и занял пятое место

Астана, 13 ноября 2017, 15:29 — REGNUM  Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат», вошёл в топ-5 лучших игроков чемпионата Казахстана по итогам 2017 года. Об этом сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Лучшим футболистом года был признан одноклубник Аршавина Жерар Гоу, который забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Он набрал 41 балл по итогам голосования руководителей клубов, главных тренеров и капитанов команд.

На втором месте — игрок «Астаны» Патрик Твумаси, набравший 29 баллов. На третьем месте — его одноклубник Дмитрий Шомко, у которого 25 баллов.

Аршавин набрал 14 баллов и занял пятое место. Экс-полузащитник «Арсенала» и «Зенита» сыграл 25 матчей и забил семь голов.

«Кайрат» занял в чемпионате второе место и выиграл Кубок Казахстана. Чемпионом стала «Астана».

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