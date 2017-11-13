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Новым тренером «Автодора» стал Евгений Пашутин

Спорт

Пашутин сменил на посту итальянца Андреа Маццона

Саратов, 13 ноября 2017, 13:44 — REGNUM  Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» объявил имя нового главного тренера. Им стал Евгений Пашутин. Об этом 13 ноября сообщается на сайте клуба.

«Новым главным тренером «Автодора» стал Евгений Пашутин. Предыдущий наставник Андреа Маццон покидает клуб по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении.

Ранее Пашутин работал в казанском УНИКСе, который возглавлял с 2014 по 2017 год. С 1995 по 1999 год Пашутин выступал за саратовский клуб в качестве игрока.

Маццон стал главным тренером «Автодора» в мае 2017 года. В текущем сезоне команда под его руководством провела пять матчей, в которых одержала две победы.

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Баскетбол

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