Сборная Финляндии победила на Кубке Карьяла

Хельсинки, , 13:18 — REGNUM Сборная Финляндии одержала победу над командой Канады и выиграла Кубок Карьяла. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе финской команды отличились Яни Лаюнен, Сами Лепистё, Миро Хейсканен и Ээли Толванен. В составе канадцев шайбы забросили Жильбер Брюле, Максим Норо и Кристиан Томас.

Таким образом, сборная Финляндии одержала три победы в трёх матчах — над сборной России со счётом 3:2, Швеции — 3:1, Канады — 4:3.

Сборная России после победы над чехами со счётом 5:2 поднялась на вторую строчку. Ранее команда Олега Знарка обыграла сборную Швейцарии со счётом 6:2.

Следующий этап Еврохоккейтура пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря.

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