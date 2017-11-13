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Сборная Финляндии победила на Кубке Карьяла

Спорт

Сборная России заняла второе место

Хельсинки, 13 ноября 2017, 13:18 — REGNUM  Сборная Финляндии одержала победу над командой Канады и выиграла Кубок Карьяла. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе финской команды отличились Яни Лаюнен, Сами Лепистё, Миро Хейсканен и Ээли Толванен. В составе канадцев шайбы забросили Жильбер Брюле, Максим Норо и Кристиан Томас.

Таким образом, сборная Финляндии одержала три победы в трёх матчах — над сборной России со счётом 3:2, Швеции — 3:1, Канады — 4:3.

Сборная России после победы над чехами со счётом 5:2 поднялась на вторую строчку. Ранее команда Олега Знарка обыграла сборную Швейцарии со счётом 6:2.

Следующий этап Еврохоккейтура пройдёт в Москве с 13 по 17 декабря.

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