«Тампа» вырвала победу у «Анахайма» благодаря шайбе Наместникова

Анахайм, США, , 12:59 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» в гостях вырвала победу у «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тампы».

Во втором периоде «Тампа» открыла счёт благодаря дуэту российских форвардов: Владислав Наместников забросил шайбу с передачи Никиты Кучерова.

В начале третьего периода нападающий «Анахайма» Якоб Сильверберг сравнял счёт, а через пять минут Джей Ти Браун снова вывел «Тампу» вперёд.

На сегодняшний день «Тампа Бэй» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ. В её активе 30 очков после 18 матчей.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

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