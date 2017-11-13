IWF дисквалифицировала российского чемпиона мира по тяжелой атлетике

Москва, , 13:03 — REGNUM Российского тяжелоатлета, двукратного чемпиона мира Руслана Албегова временно дисквалифицировала Международная федерация тяжелой атлетики (International Weightlifting Federation, IWF) по подзрению в употреблении допинга, сообщает 13 октября пресс-служба IWF.

Согласно сообщению, спортсмен был временно отстранен от соревнований из-за нарушений п.2. ст. 2 Антидопинговой политики IWF, которая запрещает тяжелоатлетам пользоваться или пытаться использовать запрещенные вещества. Отмечается, что пока не доказано использование российским спортсменом допинга.

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Тем не менее, IWF допустит Албегова к соревнованиям только после того, как будет доказано, что он не нарушил устав IWF. В пресс-службе организации подчеркнули, что все комментарии по этому делу будут даваться только после окончания разбирательства.

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Напомним, третирование российских спортсменов всемирными организациями за якобы употребление допинга длится не первый год. Например, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу организации и позволяет российским спортсменам принимать запрещенные препараты.

При этом те же всемирные организации не замечают реальных нарушений антидопинговых правил спортсменами других стран.

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