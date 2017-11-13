Мутко о выводах Зеппельта: «это продуманная работа по дискредитации России»

Москва, , 11:54 — REGNUM Слова немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ничем не подкреплены, а в западных СМИ идет продуманная работа по дискредитации России. Об этом 13 ноября заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам Зеппельта, WADA не будет восстанавливать в правах РУСАДА на заседании совета учредителей, который пройдет 16 ноября в Сеуле.

«У западных СМИ уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать. Это продуманная работа по дискредитации России», — цитирует Мутко Sportbox.

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Вице-премьер отметил, что в ближайшее время появятся заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, а также различные интервью, которые создают «иллюзию негативного отношения к России».

«Зеппельт, видимо, пресс-секретарь WADA, раз он анонсирует решения организации. Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился. Предугадывать общее решение органа, как они предполагают демократического, это смешно», — подчеркнул Мутко, добавив, что Зеппельт не может знать о том, какие критерии WADA Россия выполнила, а какие нет.

Напомним, окончательное решение об участии России на Олимпиаде-2018 примет Международный олимпийский комитет на заседании исполкома в начале декабря.

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