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Сборная Швейцарии пробилась на чемпионат мира 2018 года

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:0

Базель, Швейцария, 13 ноября 2017, 10:24 — REGNUM  Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу 2018 года. В стыковых матчах швейцарцы обыграли команду Северной Ирландии.

В ответном матче, который прошёл 12 ноября в Базеле, сборные Швейцарии и Северной Ирландии сыграли вничью — 0:0.

Ранее в первом матче швейцарцы на выезде выишрали с минимальным счётом 1:0.

Таким образом сборная Швейцарии примет участие в финальной части чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в России.

Напомним, Швейцария заняла второе место в группе В, уступив Португалии, и вышла в стыковые матчи.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России

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