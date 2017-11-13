Сборная Швейцарии пробилась на чемпионат мира 2018 года

Базель, Швейцария, , 10:24 — REGNUM Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу 2018 года. В стыковых матчах швейцарцы обыграли команду Северной Ирландии.

В ответном матче, который прошёл 12 ноября в Базеле, сборные Швейцарии и Северной Ирландии сыграли вничью — 0:0.

Ранее в первом матче швейцарцы на выезде выишрали с минимальным счётом 1:0.

Таким образом сборная Швейцарии примет участие в финальной части чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году в России.

Напомним, Швейцария заняла второе место в группе В, уступив Португалии, и вышла в стыковые матчи.

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